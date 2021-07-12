Сборная Италии выиграла Евро-2020

Главное: Сборная Италии стала победителем Чемпионата Европы по футболу. В финальном поединке подопечные Роберто Манчини одолели Англию в серии послематчевых пенальти.

Детали: В Лондоне состоялся финальный поединок Чемпионата Европы по футболу. Сборная Италии встречалась с Англией.

Англичане очень резво начали поединок и уже на второй минуте вышли вперед — отличился Люк Шоу.

Итальянцы нагнетали обстановку, но отыграться сумели лишь под занавес второй половины встречи — мяч в сетку ворот Пикфорда буквально затолкал Бонуччи.

В овертайме голов не было, и, как результат, все решалось в серии послематчевых пенальти. А там более удачливыми были итальянцы.

В тему: Накануне финала сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса.