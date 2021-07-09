Накануне финала сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса

Главное: Сборная Италии по футболу закрылась на базе из-за коронавируса. Трое журналистов сдали положительный результат.

Детали: После того, как среди журналистов был обнаружен коронавирус, сборная Италии по футболу была вынуждена закрыться на базе. Об этом сообщает la Repubblica.

Из-за троих подтвержденных случаев коронавируса у итальянских журналистов вся команда была помещена в так называемый «сверхбезопасный пузырь».

При этом ни у одного игрока не зафиксировали коронавирус. Сейчас выполняются все меры предосторожности.

Предматчевую пресс-конференцию также отменили.

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