В ОБСЕ бьют тревогу: ситуация на Донбассе ухудшается

Главное: На Донбассе ухудшается ситуация с безопасностью. Цифры приводят в ОБСЕ.

Детали: Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается. Об этом сообщил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау.

В частности, он информировал, что в последние две недели «наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня, повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их».

Отмечается, что «стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня».

Уточняется, что лишь за прошлые сутки зафиксировали 464 случая нарушения режима прекращения огня.

В ОБСЕ говорят и об ограничении свободы передвижения СММ в регионе, а также о фактах умышленных повреждений технических средств миссии и оборудования для наблюдения.

Также представитель ОБСЕ добавил: «ТКГ на очередном заседании не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств».

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