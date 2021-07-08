Эксперты попытались определить фаворита финала Евро-2020

Главное: Лондон готовится принять финал Евро-2020. Фаворитом считают англичан.

Детали: Уже в воскресенье, 11 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдет финал чемпионата Европы по футболу, где встретятся сборные Англии и Италии. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на поединок.

Небольшими фаворитами считают англичан – на их выигрыш в решающем матче ставят 1,8 к 1. Успех итальянцев оценивается как 2 к 1.

На победу Англии в основное время ставят 2,6 к 1, на ничью – 3,1 к 1, на победу Италии – 2,9 к 1.

Самым вероятным счетом в первые 90 минут встречи считают ничью 1-1 (6 к 1).

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