Определился второй финалист Евро-2020

Главное: Во втором полуфинальном поединке Евро-2020 встречались сборные Англии и Дании. В финал вышли англичане.

Детали: Состоялся второй полуфинальный поединок Чемпионата Европы по футболу. Сборная Англии на «Уэмбли» встречалась с Данией.

Явным фаворитом в этой встрече были англичане, но именно датчане первыми вышли вперед. На тридцатой минуте они получили право на опасный штрафной и Дамсгор красивым ударом заставил капитулировать Пикфорда. Англичане сумели отыграться довольно быстро — прошло лишь девять минут, как Кьяер отправил мяч в собственные ворота, прерывая опасный прострел Сака.

Во втором тайме острее выглядели англичане, создали немало опасных моментов, но до финального свистка счет на табло не изменился. И, как результат, все решалось в экстратайме.

В концовке первой пятнадцатиминутки Стерлинга не по правилам остановили в собственной штрафной, Кейн пошел исполнять приговор, но Шмайхель его удар отбил... Однако первым на добивании был все тот же Кейн и вывел свою команду вперед. Во втором экстратайме датчане попытались что-то предпринять, но у них ничего не получалось. В свою очередь англичане имели немало шансов для того, чтобы увеличить свое преимущество.

Но до финального свистка счет на табло не изменился — тяжелейшая победа Англии со счетом 2:1. В финале подопечные Гарета Саутгейта со сборной Италии.

В тему: Первым финалистом Евро-2020 стала сборная Италии. В полуфинале подопечные Роберто Манчини одолели сборную Испании.