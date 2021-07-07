Определился первый финалист Чемпионата Европы по футболу

Главное: Первым финалистом Евро-2020 стала сборная Италии. В полуфинале подопечные Роберто Манчини одолели сборную Испании.

Детали: Во вторник, 6 июля, на лондонском стадионе «Уэмбли» состоялся первый полуфинальный поединок Чемпионата Европы по футболу, в котором встречались сборные Италии и Испании.

На протяжении всего матча игра была равной, обе команды создавали моменты, но первыми сумели отличиться итальянцы. Федерико Кьеза на 60-й минуте воспользовался неразберихой в защитных рядах соперника и мастерским обводным ударом поразил дальний угол ворот Симона.

Но удержать свое преимущество итальянцы не сумели — за десять минут до финального свистка Мората сравнял счет, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время испанцы были намного активнее, было заметно, что итальянцы подустали. Но «Скуадра адзурра» держалась из последних сил. Более того, во втором экстратайме они сумели забить гол, но арбитр встречи его справедливо отменил из-за офсайда.

В итоге все решалось в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми были итальянцы. Примечательно, что решающую «точку» не забил именно Мората, который спас Испанию от поражения в основное время.

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