Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2020

Главное: Известная аналитическая контора WhoScored составила список лучших игроков сборной Украины на текущем чемпионате Европы по фуиболу. Лучшим среди наших стал Александр Зинченко.

Детали: Аналитики WhoScored назвали лучшего игрока сборной Украины по итогам Чемпионата Европы по футболу. Наивысшей оценки в составе украинской сборной по итогам турнира удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко.

Средняя оценка футболиста «Манчестер Сити», который отыграл за «сине-желтых» на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6,98 балла по 10-балльной шкале. В поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.

Далее идет Ярмоленко с оценкой 6,87. он также отыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионате Европы (правда, не от свистка до свистка) и отметился двумя голами.

Макаренко признали лучшим игроком в поединке 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Он неплохо вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.

Оценки игроков сборной Украины от WhoScored:

— Александр Зинченко (480 мин) — 6.98;

— Андрей Ярмоленко (446 мин) — 6.87;

— Евгений Макаренко (51 мин) — 6.77;

— Руслан Малиновский (285 мин) — 6.75;

— Артем Довбик (15 мин) — 6.67;

— Сергей Матвиенко (480 мин) — 6.63;

— Роман Яремчук (431 мин) — 6.56;

— Георгий Бущан (480 мин) — 6.52;

— Илья Забарный (480 мин) — 6.50;

— Виталий Миколенко (355 мин) — 6.44;

— Тарас Степаненко (185 мин) — 6.32;

— Александр Караваев (480 мин) — 6.31;

— Николай Шапаренко (323 мин) — 6.29;

— Сергей Сидорчук (373 мин) — 6.26;

— Сергей Кривцов (155 мин) — 6.25;

— Александр Зубков (13 мин) — 6.22;

— Роман Безус (3 мин) — 6.17;

— Виктор Цыганков (139 мин) — 6.13;

— Артем Беседин (36 мин) — 6.05;

— Марлос (73 мин) — 6.03;

— Эдуард Соболь (1 мин) — 6.00.

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