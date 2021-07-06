Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2020

Главное: Известная аналитическая контора WhoScored составила список лучших игроков сборной Украины на текущем чемпионате Европы по фуиболу. Лучшим среди наших стал Александр Зинченко.
Детали: Аналитики WhoScored назвали лучшего игрока сборной Украины по итогам Чемпионата Европы по футболу. Наивысшей оценки в составе украинской сборной по итогам турнира удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко.
Средняя оценка футболиста «Манчестер Сити», который отыграл за «сине-желтых» на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6,98 балла по 10-балльной шкале. В поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.
Далее идет Ярмоленко с оценкой 6,87. он также отыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионате Европы (правда, не от свистка до свистка) и отметился двумя голами.
Макаренко признали лучшим игроком в поединке 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Он неплохо вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.
Оценки игроков сборной Украины от WhoScored:
— Александр Зинченко (480 мин) — 6.98;
— Андрей Ярмоленко (446 мин) — 6.87;
— Евгений Макаренко (51 мин) — 6.77;
— Руслан Малиновский (285 мин) — 6.75;
— Артем Довбик (15 мин) — 6.67;
— Сергей Матвиенко (480 мин) — 6.63;
— Роман Яремчук (431 мин) — 6.56;
— Георгий Бущан (480 мин) — 6.52;
— Илья Забарный (480 мин) — 6.50;
— Виталий Миколенко (355 мин) — 6.44;
— Тарас Степаненко (185 мин) — 6.32;
— Александр Караваев (480 мин) — 6.31;
— Николай Шапаренко (323 мин) — 6.29;
— Сергей Сидорчук (373 мин) — 6.26;
— Сергей Кривцов (155 мин) — 6.25;
— Александр Зубков (13 мин) — 6.22;
— Роман Безус (3 мин) — 6.17;
— Виктор Цыганков (139 мин) — 6.13;
— Артем Беседин (36 мин) — 6.05;
— Марлос (73 мин) — 6.03;
— Эдуард Соболь (1 мин) — 6.00.
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