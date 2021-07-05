Эксперты назвали будущего победителя чемпионата Европы по футболу

Главное: Известны все полуфиналисты Евро-2020. Назван фаворит турнира.

Детали: Во вторник и среду, 6 и 7 июля, состоятся полуфинальные матчи Евро-2020: Италия сразится с Испанией, а Англия будет биться с Данией. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill попытались назвать фаворита турнира.

Главным претендентом на победу считают англичан, на который ставят 2,5 к 1.

Скромнее оценивают шансы итальянцев (3,25 к 1) и испанцев (3,75 к 1).

Аутсайдером квартета называют датчан (10 к 1).

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