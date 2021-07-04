Сборная Украины с разгромным счетом проиграла исторический матч на Евро-2020

Главное: Сборная Украины по футболу не смогла обыграть Англию в четвертьфинале Евро-2020. Матч закончился с разгромным счетом 0:4 в пользу англичан.

Детали: Сборная Украины по футболу не сумела пробиться в полуфинал Чемпионата Европы по футболу. Как сообщает корреспондент «Фразы», игра в Риме закончилась со счетом 0:4 в пользу сборной Англии.

Несмотря на в целом равную игру, украинцы вынуждены были отыгрываться уже на 4-й минуте поединка, когда после ошибки защитников, мяч в ворота мимо вратаря запустил Гарри Кейн.

Однако по-настоящему провальным вышел второй тайм, начашийся с гола Гарри Магуайра уже на 46 минуте. Спустя 4 минуты Кейн оформил дубль. А на 63 минуте Джордан Хендерсон довел счет до разгромного.

Отметим, что 3 мяча украинцы пропустили после ударов головой.

В полуфинале англичане, который не пропустили ни одного гола на турнире, сыграют со сборной Дании, которая ранее в этот день выиграла у футболистов из Чехии со счетом 2:1.

В тему: В ночь на 30 июня 2021 года сборная Украины в трудном матче со шведами впервые в истории сумела пробиться в 1/4 финала Чемпионата Европы. Матч в Глазго закончился со счетом 2:1 в пользу наших футболистов.