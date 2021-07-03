Определились первые полуфиналисты Евро-2020

Главное: Сборные Испании и Италии вышли в полуфинал Евро-2020. Испанцы в серии пенальти обыграли швейцарцев, а итальянцы оказались сильнее бельгийцев.

Детали: Сегодня, 2 июля, состоялись два четвертьфинальных поединка Евро-2020. Сборная Испании встречалась со Швейцарией, а Италия играла с Бельгией.

Испанцы сумели добыть победу лишь в серии послематчевых пенальти. Несмотря на то, что они довольно быстро сумели выйти вперед благодаря автоголу, Шакири сравнял счет, и игра перешла в овертайм. И даже несмотря на удаление Фройлера, испанцы не сумели реализовать численное преимущество ни в основное, ни в дополнительное время. А в серии пенальти они были сильнее и вышли в полуфинал.

Италия играла с Бельгией и благодаря голам Барелла и Инсинье еще в первом тайме повели в счете 2:0. Но за минуту до свистка на перерыв Лукаку один гол отыграл.

Как бельгийцы не старались, вырвать ничью не получилось. В итоге итальянцы победили со счетом 2:1. В полуфинале они встретятся с Испанией, матч пройдет в Лондоне 7 июля.

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