Сотни тысяч болельщиков требуют переигровки матча между Францией и Швейцарией на Евро-2020

Главное: Более 200 тыс. человек подписали петицию французского болельщика о переигровке матча 1/8 финала Евро-2020 с Швейцарией. По их мнению, в серии послематчевых пенальти вратарь швейцарцев нарушил правила.

Детали: Во Франции фанат создал петицию с требованием переиграть матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу между сборными Франции и Швейцарии, окончившийся серией пенальти. Как сообщает «Чемпионат», автор убежден, что вратарь швейцарцев Ян Зоммер в эпизоде с ударом Килиана Мбаппе грубо нарушил правила, не находясь на линии ворот в момент удара.

Таким образом, по мнению болельщика, он получил преимущество.

На данный момент петицию уже подписали более 200 тыс. человек. Однако она вряд ли сможет повлиять на исход матча, так как подобная форма коммуникации не предусмотрена регламентами Союза европейских футбольных ассоциаций, и ни к чему его не обязывает.

Справка: 28 июня 2021 года сборная Франции встретилась с командой Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020 на стадионе «Националь» в Бухаресте. Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей 3:3. А в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 победили швейцарцы. Решающий пенальти не забил Килиан Мбаппе после того, как голкипер швейцарцев парировал его удар.

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