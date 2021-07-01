Российские СМИ сообщили о задержании украинца, избившего российского болельщика на Евро-2020

Главное: Российский болельщик Денис Смоленский утверждает, что власти арестовали украинца, избившего его во время матча Евро-2020 Швеция-Украина.

Детали: Болельщика, избившего российского фаната во время матча Чемпионата Европы по футболу между Украиной и Швецией, арестовали. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на самого пострадавшего, сам он пока не знает, будет ли предпринимать какие-то действия.

Россиянин по имени Денис Смоленский добавил, что по итогам матча лишился российского флага и шапки-ушанки, но еще не успел обсудить случившееся с мамой.

Отметим, что официальной информации об аресте украинца, а также его имени, времени и месте задержания, нет.

В тему: 29 июня 2021 года во время матча со шведами на Евро-2020 болельщики Украины напали на россиянина в шапке-ушанке с советской кокардой. В итоге никто серьезно не пострадал.