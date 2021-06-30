Вратарь сборной Украины пикантно пошутил после победы над Швецией

Главное: Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Швецией. Он намекнул, что нашу страну ждет рост рождаемости.

Детали: Вратарь сборной Украины Георгий Бущан дал комментарий после победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Один из лидеров команды сделал пикантное предоположение.

Как цитирует его «Трибуна», футболист сказал: «Хочу, чтобы через девять месяцев в стране был прирост рождаемости детей».

Также голкипер киевского «Динамо» отметил: «Чувствовали поддержку болельщиков, поэтому были обязаны отдать все силы ради победы».

Он резюмировал: «После всего, что было в группе – сегодня футбольный бог за нас».

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