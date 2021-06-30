Евро-2020: перед матчем с англичанами сборная Украины понесла серьезную потерю

Главное: Травма нападающего сборной Украины Артема Беседина оказалась весьма серьезной. Он больше не сыграет на Евро-2020.

Детали: Травма нападающего сборной Украины Артема Беседина в матче Евро-2020 против Швеции оказалась весьма серьезной. Как сообщил тренер нашей команды Александр Шовковский, бомбардир киевского «Динамо» больше не сыграет на Евро-2020 и пропустит поединок четвертьфинала против Англии.

Специалист информировал: «Победы даются нам очень дорогой ценой. Теперь мы сможем рассчитывать только на поддержку Артема, но и она станет дополнительным стимулом для ребят в оставшихся матчах».

Известно, что спортсмен уже вылетел в Киев для прохождения дополнительного обследования, после которого станет ясно степень тяжести травмы.

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