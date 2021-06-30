Евро-2020: появился прогноз на матч Англии и Украины

Главное: Украина готовится к матчу с Англией на Евро-2020. Нас не считают фаворитами.

Детали: В субботу, 3 июля, на стадионе «Олимпико» в Риме пройдет матч четвертьфинала Евро-2020 между сборными Англии и Украины. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы команд.

Подопечных Андрея Шевченко прогнозируемо причислили к аутсайдерам поединка: на нашу победу ставят 8 к 1. Вероятность ничейного результата в основное время оценивается как 4,33 к 1, а победа англичан – 1,44 к 1.

На проход в полуфинал Англии ставят 1,22 к 1, а шансы Украины оценили 4 к 1.

Самым вероятным исходом поединка считают победу англичан со счетом 1-0 (5,8 к 1).

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