Главные новости за 29 июня 2021 года

— Верховная Рада внесла изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей», подразумевающий перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей. При этом решающее слово в назначении судей будут иметь международные эксперты.

— Народные депутаты Украины приняли законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях о доходах с учетом предложений президента. Данный проект закона усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях, в частности возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного Суда в октябре 2020 года, что оказало негативное влияние на антикоррупционную инфраструктуру Украины.

— Обещанное правительством повышение пенсий переносится с 1 июля на 1 октября из-за нехватки бюджетных средств.

— В столовой Верховной Рады произошел странный инцидент между двумя нардепами от «Слуги народа»: Николай Тищенко выбил телефон из рук Александра Куницкого, после чего сделал вид, будто ничего не произошло.

— Главсанврач Украины Игорь Кузин поддерживает законодательный запрет на посещение школ непривитыми детьми, не имеющими медицинских противопоказаний к вакцинации. Он также призывает привлекать к ответственности медиков, распространяющих ложные сведения о вакцинации.

— Коронавирус в Украине унес пять жизней за сутки. Выявили 182 случая заразы.

— В Украине могут разрешить комбинировать вакцины от коронавируса. Сейчас вопрос изучают эксперты.

— В небе над Киевом можно было наблюдать редкое атмосферное явление в виде «ядерного гриба» из облаков.

— В Крыму закрыли 83 пляжа. Причина — плохое качество воды.

— Промоутер американского боксера Теофимо Лопеса заявил, что реванш с украинцем Василием Ломаченко возможен при условии, что он согласится на гонорар в размере $1,3 млн.

— Ученые-нейробиологи обнаружили уникальную форму клеточного обмена в человеческом мозге, которую никогда раньше не видели. Это открытие утверждает, что мозг может быть более мощным органом обработки информации, чем предполагали исследователи.

— Квентин Тарантино готов завершить карьеру режиссера. Он снимет еще один фильм.