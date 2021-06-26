В Сумской области УПЦ передала больницам лекарства на сумму 300 тыс грн

По какой цене, как купить и продать землю в Украине с 1 июля
Смертность от коронавируса в Украине снизилась
В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов
Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы
Главные новости за 25 июня 2021 года
Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
Евросоюз продлевает санкции в отношении России
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Лидеры стран ЕС отказались встречаться с Путиным
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»