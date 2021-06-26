В Сумской области УПЦ передала больницам лекарства на сумму 300 тыс грн

26.06.21 13:23

В ООН предсказали коренные изменения климата до того, как постареют сегодняшние дети

26.06.21 13:20

Священник УПЦ объяснил, что такое День тезоименитства

26.06.21 12:50

Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно молиться

26.06.21 12:00

В УПЦ канонизировали игуменью Троицкого Корецкого монастыря XVII века

26.06.21 11:56

Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей

26.06.21 11:44

Курс гривны немного укрепится после выходных

26.06.21 11:34

Смертность от коронавируса в Украине снизилась

26.06.21 10:23

В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов

26.06.21 09:12

Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы

25.06.21 23:02

Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ