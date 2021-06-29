Ученые научились выращивать еду «из воздуха». Это оказалось гораздо эффективнее

Главное: Международная группа ученых обнаружила, что выращивание еды в биореакторах эффективнее выращивания на полях. В то же время в Израиле создали первую в мире производственную линию по выращиванию мяса, которая позволяет производить до 500 кг курятины, свинины и баранины в день.

Детали: Ученые из Германии, Италии и Израиля сравнили эффективность выращивания сои сельскохозяйственным способом с биореакторами. Как сообщает Lenta.ru, экспериментальная система состояла из солнечных панелей для производства электроэнергии, которая в сочетании с двуокисью углерода, водой и минеральными веществами (азотом, фосфором и серой) используется для производства питательной среды в биореакторе, где выращиваются микробы.

Молекула воды подвергается электролизу с выделением кислорода и водорода. Водород используется как донор электронов (для этой цели в систему можно также добавлять формиаты или этанол) для дыхательной системы бактерий. Затем клетки микроорганизмов обрабатывают, удаляя нуклеиновые кислоты, и получают одноклеточный белок (single-cell protein, SCP), который хранят в сухом виде. Такой порошок уже пригоден для употребления людьми и животными.

Ученые сравнили эффективность системы с полем сои площадью десять квадратных километров в бассейне реки Амазонки, который использовался для производства сельскохозяйственной культуры. Анализ показал, что выращивание пищи из воздуха было в десять раз эффективнее, чем традиционный способ, так как участок земли, на котором находились биореакторы, не превышал один квадратный километр.

По словам авторов работы, остальные девять квадратных километров лучше отдать под восстановление тропических экосистем.

При этом сам белок, производимый бактериями, имеет вдвое большую калорийность, чем большинство других культур, таких как кукуруза, пшеница и рис.

В рамках проекта Solar Foods ученые планируют построить демонстрационный завод по выращиванию сои «из воздуха» в Финляндии к 2023 г.

Между тем, как сообщает Bloomberg, израильский стартап Future Meat Technologies Ltd. открыл в городе Реховот первое в мире предприятие по промышленному выращиванию мяса в биореакторах.

Предприятие может производить 500 кг мяса в день и пока предлагает выращенную курицу, свинину и баранину, в ближайшее время начнет производить говядину. К концу следующего года компания намерена стать поставщиком ресторанов США. Об этом уже ведутся переговоры с регулирующими органами.

По словам генерального директора стартапа Рома Кшука, ему удалось снизить стоимость выращенной куриной грудки до $4 за 100 граммов, что гораздо меньше, чем было первоначально. Он планирует снова сократить эту цену вдвое к концу 2022 года.

Кшук добавил, что работающая промышленная линия ускоряет ключевые процессы, такие как регулирование и разработка продукции. Future Meat создает на 80% меньше выбросов парниковых газов, используют на 99% меньше земли и потребляют на 96% меньше воды, чем традиционное мясное хозяйство и производство.

Их опыт может помочь открытию подобных объектов в других странах, особенно в США и Великобритании, где популярность альтернативных видов мяса на растительной основе растет. По данным издания, культивированием мяса путем выращивания клеток белков вместо забоя животных в мире занимаются более 75 компаний. В прошлом году они привлекли рекордное финансирование. А с момента создания первых прототипов стартапы сократили затраты на 99 процентов, и если потребители обратятся к их продуктам, рынок может достичь 25 миллиардов долларов к 2030 году, говорится в отчете McKinsey & Co. Но для конкурирования с традиционным мясом, компаниям необходимо сократить затраты еще больше.

В тему: В феврале 2021 года немецкие ученые разработали биореактор Atmos, способный создавать микроорганизмы для систем жизнеобеспечения людей, которые будут жить на поверхности Марса.