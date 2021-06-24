Стало известно, на каких пляжах Киева не стоит купаться

Главное: На пяти пляжах в Киеве не рекомендуют купаться. Опубликован список.

Детали: Купаться в Киеве не рекомендуют на пяти пляжах. Об этом сообщает главное управление Госпотребслужбы в украинской столице.

Отмечается, что на них было зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

Информируется, что превышение обнаружили в воде на пляжах Троещина, Веселка, Тельбин, Вербный и Пуща-Водица.

Людям рекомендуют пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха и не купаться тут.

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