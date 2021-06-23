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Новости > Стало известно, сколько стоит корпорация Microsoft

Стало известно, сколько стоит корпорация Microsoft

Александр Панько
23.06.21 14:09
252
Стало известно, сколько стоит корпорация Microsoft

Главное: Стоимость корпорации Microsoft выросла. Она составляет два триллиона долларов.

Детали: Корпорация Microsoft выросла в цене. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что ее рыночная цена увеличилась до двух триллионов долларов.

Информируется, что ранее акции корпорации выросли на 1,2%. С начала года они подорожали на 19%.

Сейчас стоимость акций составляет 265,51 доллара.

В публикации говорится: «Основной причиной роста стало развитие компании в сфере облачных вычислений. В прошлом году доход от таких технологий составил 33,8% всего дохода. При этом инвесторы покупали акции, ожидая долгосрочного роста доходов и расширения компании в сферах машинного обучения и облачных вычислений».

В тему: Стало известно, какими браузерами пользуется человечество.

Тэги: Microsoft, мир, цена, экономика, Билл Гейтс, акции, технологии

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