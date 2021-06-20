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Новости > Митрополит Онуфрий - медикам: Господь видит все ваши бессонные ночи и спасенные жизни

Митрополит Онуфрий - медикам: Господь видит все ваши бессонные ночи и спасенные жизни

Александра Кудрявцева
20.06.21 16:50
448
Митрополит Онуфрий - медикам: Господь видит все ваши бессонные ночи и спасенные жизни
Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил медработников с Днем медика, который в Украине в этом году отмечают 20 июня.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Митрополит Онуфрий особо отметил риск и подвиги медработников.
 
«Благодаря вашему милосердию надеемся на то, что в трудное время пациенты будут внимательно выслушаны и рады. Благодаря вашей преданности своему делу мы можем рассчитывать на то, что при любых условиях вы приложите максимум усилий для нашего выздоровления. Именно ваш высокий профессионализм дает нам ощущение, что какой бы сложной ни была болезнь, вы отыщете необходимое средство для ее преодоления», - подчеркнул Блаженнейший.
 
Предстоятель УПЦ отметил, что врачи в 2020 году приняли особый вызов, когда мир оказался перед невиданной угрозой - коронавирусной болезнью COVID-19, которая по последним данным поразила около ста восьмидесяти миллионов людей во всем мире - из которых почти четыре миллиона умерли.
 
«Именно врачи и медицинские работники вышли на защиту жизни и здоровья людей, приняв личный вызов смертоносного вируса. Подвергая опасности собственные семьи, вы спасали других.
 
Трудно даже представить, каких усилий стоило медикам в короткое время разработать и ввести протоколы лечения этой до сих пор неизвестной болезни в условиях несовершенной медицинской системы и отсутствия достаточного финансирования. Сколько стараний пришлось приложить, чтобы помочь больным и тяжелобольным пациентам, а также приостановить стремительное распространение болезни, донести до сознания людей важность профилактики», - сказал архипастырь.
 
Митрополит Онуфрий напомнил, что безусловно во всех добрых делах руководителем выступает Сам Господь. 
 
«Спаситель не действует в человеке без личного его на то желания. Господь знает, что и у кого есть за душой и знает, кто искренне желает помогать ближним, отдавая на то все свои силы и навыки.
 
Одним Вы дарите хорошее настроение и поддерживаете уверенность, что вскоре лечения завершится и они смогут вернуться к обычному ритму жизни. Для других - Вы, возможно, является последней надеждой на то, что они рано или поздно лишатся своего недуга, а пока надо довериться Богу и следовать предписаниям врачей», - отметил он.
 
Предстоятель УПЦ подчеркнул, что Святая Православная Церковь постоянно возносит молитвы за здоровье врачей и всех медицинских работников.
 
«В день вашего профессионального праздника примите искреннюю благодарность за верность делу, которое выбрали, за мужество, проявленное перед лицом болезни и милосердие к тем, кто нуждается в помощи, за умение принимать решения и действовать в сложных ситуациях. Помните, что Господь видит и знает обо всех ваших бессонных ночах и спасенных жизнях, ему известно о ваших умелых руках и чутком сердце», - поздравил врачей Блаженнейший.
 
В завершении Предстоятель УПЦ пожелал врачам, что бы Господь даровал крепкое здоровье и долголетие, укреплял духовные силы, чтобы и в дальнейшем могли служить на благо украинского народа и Родины.
 
«Молитвами святых покровителей врачей - преподобного Агапита Печерского, святых безсеребреникив Космы и Дамиана, святого апостола и евангелиста Луки, святителя Луки Крымского - пусть Господь помогает и укрепляет вас на служение!», - заключил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, кому всегда помогает Богородица.

Тэги: медики, УПЦ

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