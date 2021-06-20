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Новости > Один из лидеров сборной Украины может оказаться в «Милане»

Один из лидеров сборной Украины может оказаться в «Милане»

Александр Панько
20.06.21 14:59
769
Один из лидеров сборной Украины может оказаться в «Милане»

Главное: Нападающий Роман Яремчук может перейти в «Милан». Цена вопроса – 15-16 миллионов евро.

Детали: 25-летний украинский нападающий Роман Яремчук, который уже забил на Евро-2020 два гола, может перейти в итальянский «Милан». Как сообщил в «Твиттере» журналист Алессандро Якобоне, цена вопроса – 15-16 миллионов евро.

Отмечается, что спортивный директор клуба Паоло Мальдини уже начал переговоры с «Гентом».

Напомним, один из лидеров сборной Украины защищает цвета бельгийского клуба с 2017 года.

В прошлом сезоне во всех турнирах за клуб бомбардир провел 43 игры, забив 23 мяча и отдав восемь результативных передач.

Футбол

В тему: Отчет о матче Украины и Северной Македонии.

Тэги: футбол, ФК Милан, спорт, Евро-2020, Роман Яремчук

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