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Новости > В УПЦ рассказали, как молиться о самоубийцах

В УПЦ рассказали, как молиться о самоубийцах

Александра Кудрявцева
18.06.21 17:21
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В УПЦ рассказали, как молиться о самоубийцах

Главное: Родственникам человека, совершившего самоубийство, необходимо стараться преодолевать отчаяние и обращаться к Богу с молитвой.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Довольно часто можно видеть, как членов семьи человека, совершившего суицид, засасывает турбулентность его тяжкого греха в какую-то черную дыру отчаяния. Родственники самоубийцы сами пребывают в оцепенении уныния. Они винят себя, скорбят об умершем, их души ужасаются содеянного страшного поступка. Но с православным христианином не так должно быть. Совершенно не так. Нужно встряхнуть с себя это мертвящее, расхолаживающее душу, ледяное оцепенение. И что делать? Двигаться к Богу и двигать к Нему своего умершего, пусть и (так страшно) родственника», — подчеркнул священник.

Он объяснил, что за самоубийц нельзя молиться в храме, но Церковью установлено несколько специальных молитвенных правил о самоубийцах.

«Во-первых, Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго, утвержденный решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 июля 2011 года. Это своего рода молебен, который может быть для родственников самоубийцы отслуженным в православном храме или на дому, для их утешения, для того, чтобы милосердный Господь помог пережить и правильно понять их горе. Молебен этот может быть отслужен неоднократно, а столько, сколько необходимо родственникам.

Во-вторых, молитва о самоубийце преподобного Льва Оптинского, читаемая в келейной молитве по благословению священнослужителя. Вот она: „Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имя): аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя“.

В-третьих, молитвословие, написанное митрополитом Вениамином (Федченковым), под названием „Канон о самовольне живот свой скончавших“. Оно также читается в домашней молитве по благословению священнослужителя», — рассказал иерей Андрей.

Священник призвал совершать милостыню и добрые дела в память об умершем, а также постараться изменить свою жизнь, «особенно важно исповедоваться и причащаться Тела и Крови Христовых».

«Мне кажется, что и родственник, совершивший такой великий грех, как самоубийство, тоже порадуется там за вас. И ему Господь дарует Свою благодать. Потому что Он увидит, что его поступок не удалил вас от Бога, но, наоборот, привел к вере», — посоветовал священник.

В тему: На Закарпатье в монастыре УПЦ несколько месяцев мироточит икона Богородицы.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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