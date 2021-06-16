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Новости > Путин рассказал, о чем говорил с Байденом

Путин рассказал, о чем говорил с Байденом

Александр Панько
16.06.21 20:21
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Путин рассказал, о чем говорил с Байденом

Главное: В ходе встречи в Женеве Джо Байден и Владимир Путин сделали совместное заявление, однако на совместную пресс-конференцию не вышли. По словам Путина, переговоры прошли «хорошо». Говоря о вступлении Украины в НАТО он заявил, что «здесь нечего обсуждать».

Детали: Президенты США и России по итогам двусторонних переговоров в Женеве оформили совместное заявление по стратегической стабильности. Как сообщает пресс-служба Кремля, в нем говорится о том, что продление Договора о СНВ в 2020 году стало демонстрацией общей приверженности контролю над ядерными вооружениями.

«Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в документе.

Отметим, что перед журналистами лидеры выступали по отдельности. По словам российского лидера, переговоры прошли «хорошо». Также Путин рассказал, что в разговоре двух лидеров не было заметно враждебности и присутствовал настрой договориться.

Как сообщает «Украинская правда», в ходе пресс-конференции по итогам встречи президент Путин заявил, что на ней обсуждались в том числе и вопросы Украины. «Что касается Украины, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на Юго-Востоке Украины должны лежать Минские соглашения», — заявил он, подчеркнув, что у России в этом контексте есть лишь одно обязательство: «способствовать реализации Минских соглашений».

Путин рассказал, что «еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения». «Там написано, что, прежде всего, представить предложение по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию, там так прописано», — утверждает он.

«Второе — границей между РФ и Украиной начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов, статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть ВСУ к местам своей постоянной дислокации. Это означает, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе — они предложили закрыть границу между РФ и Украиной, и третье — выборы провести через три месяца после этих двух шагов», — объяснил президент России, подчеркнув, что «это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, это полностью им противоречит».

Что касается возможного вступления Украины в НАТО, то эта тема, по его словам, «затрагивалась мазком и здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

При этом, как сообщает Lenta.ru, кортеж Джо Байдена покинул виллу Ла-Гранж, где проходили его переговоры с Путиным, на час раньше запланированного. Перед тем как сесть в машину, американский президент помахал в камеру и показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.

Ожидается, что его пресс-конференция по итогам встречи пройдет в ближайшее время.

В тему: Сегодня, 16 июня 2021 года, президенты США и России Владимир Путин и Джо Байден впервые встретились на вилле Ла Гранж в Швейцарии.

Тэги: США, Украина, Владимир Путин, Россия, мир, НАТО, встреча, Швейцария, заявление, ядерное оружие, Женева, Украина-НАТО, Джо Байден, Минские соглашения

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