Главные новости за 16 июня 2021 года

— Кабмин продлил карантин в Украине с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 до 31 августа. При этом введен ряд послаблений. В частности, снято ограничение на проведение массовых мероприятий.

— Правительство отменило требование об обязательном предъявлении негативного теста на коронавирус или двухнедельной самоизоляции для украинцев, возвращающихся в страну из-за рубежа.

— Высокопоставленные чиновники, а также действующие и бывшие народные депутаты Украины постоянно нарушают закон, используя для своих машин несуществующие и постоянно изменяющиеся автомобильные номера.

— В Украине коронавирус выявили еще у 1 045 людей. Умерли 78 больных.

— Непогода оставила некоторых украинцев без электричества. Пострадали восемь областей.

— В Батурине горел дом. Его поразила молния.

— Президенты США и России прибыли в Женеву и встретились на вилле «Ла Грандж». Вместе с ними в переговорах также примут участие делегации двух стран.

— Один из популярных баров Женевы создал коктейль Summit Cinémа в честь сегодняшнего саммита США — Россия на высшем уровне. Таким образом, авторы напитка сравнили встречу двух президентов с кино, которое смотрит весь мир.

— На Евро-2020 стартует второй тур группового раунда. Озвучены фавориты.

— Перед матчем Франции и Германии на Евро-2020 на поле приземлился парашютист. Он протестовал против нефти.

— В соцсетях появились снимки Google Earth, на которых можно разглядеть странный объект, расположенный в пустынной местности в американском штате Калифорния. По мнению человека, который их обнаружил, речь идет об обломках НЛО.

— В Сети появились фотографии неизвестного военного объекта, который строится в непосредственной близости от знаменитой Великой Китайской стены.

— На президентских выборах в Перу победу одержал сельский учитель Педро Кастильо, пообещавший переписать конституцию и справедливо распределить богатства страны.