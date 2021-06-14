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Новости > Главные новости за 14 июня 2021 года

Главные новости за 14 июня 2021 года

Александр Панько
14.06.21 19:01
458
Главные новости за 14 июня 2021 года

— Первый матч сборной Украины на Евро-2020 против команды Нидерландов стал первым в истории турнира, когда во втором тайме были забиты сразу пять мячей при отсутствии голов в первом.

— Коронавирусом в Украине заболели 420 человек. Умерли тринадцать людей.

— Легендарный танцовщик и хореограф, член жюри шоу «Танцы со звездами» Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

— Житель Киева устроил грядку на балконе своей квартиры в многоэтажном доме. В итоге крыша балкона не выдержала веса и оборвалась.

— В Киеве задержали трех и девушку парней, которые насильно удерживали в одной из квартир 21-летнего водителя такси, избивали и вымогали у него 25 тыс. долларов.

— Дерево упало на летнее кафе в Полтаве. Появилось видео инцидента.

— В Карпатах выпал снег. Температура упала до нуля.

— Град выпал в Кировоградской области. Образовались сугробы.

— В Израиле сменился премьер-министр. Лидер США Джо Байден назвал эту страну лучшим другом.

— Количество ядерных боеголовок, находящихся на вооружении оперативных сил ядерных держав, увеличилось за последний год на фоне общего уменьшения ядерных вооружений в мире.

— В Техасе гоночный автомобиль влетел в зрителей. Пострадали десятки людей.

— NASA впервые собрало и показало тяжелую ракету SLS, при помощи которой собирается отправить людей на Луну уже в 2024 году в рамках миссии «Артемида».

— На Евро-2020 разгорелся еще один скандал, связанный с использованием символики на экипировке спортсменов. На этот раз Греция предъявила претензии Северной Македонии за отсутствие слова «северная» на гербе местной федерации футбола.

— Бельгийский футболист Тимоти Кастань получил двойной перелом глазницы в результате столкновения с игроком сборной России в первом туре Евро-2020. По сгловам главного тренера, он больше не сможет участвовать в турнире.

— Компания Microsoft опубликовала трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором можно наблюдать геймплей новой части культовой игры о жизни в Чернобыльской зоне. Ее релиз назначен на 28 апреля 2022 года.

Тэги: Киев, снег, футбол, сборная Украины, погода, здоровье, мир, смерть, NASA, Израиль, космос, Карпаты, Нидерланды, спорт, культура, град, криминал, Григорий Чапкис, клубника, Евро-2020, сборная Украины по футболу, новости Украины, коронавирус, Евро-2021

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