Россиянин нанес тяжелые увечья игроку сборной Бельгии

Главное: Бельгийский футболист Тимоти Кастань получил двойной перелом глазницы в результате столкновения с игроком сборной России в первом туре Евро-2020. По сгловам главного тренера, он больше не сможет участовать в турнире.

Детали: Защитник сборной Бельгии по футболу Тимоти Кастань получил тяжелую травму в матче первого тура группового турнира Чемпионата Европы по футболу против команды России. Как сообщает LB.ua, в результате столкновения с полузащитником россиян Далером Кузяевым у него зафиксирован двойной перелом глазницы.

Как заявил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес, футболист больше не сможет продолжить выступление на этом чемпионате.

Отметим, что в этой игре Бельгия в Санкт-Петербурге победила со счетом 3:0.

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