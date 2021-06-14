В нашей группе на Евро-2020 разгорелся еще один «футболочный скандал»

Главное: На Евро-2020 разгорелся еще один скандал, связанный с использованием символики на экипировке спортсменов. На этот раз Греция предъявила претензии Северной Македонии за отсутствие слова «северная» на гербе местной федерации футбола.

Детали: Власти Греции совместно с Греческой национальной федерацией футбола пожаловались в УЕФА на эмблему, изображенную на майке сборной Северной Македонии. Как сообщает LB.ua, греков возмутил тот факт, что на гербе Федерации футбола Македонии отсутствует слово «Северная».

В ответ Министерство иностранных дел Северной Македонии заявило, что название ФФМ не подлежит корректировке в соответствии с Преспанским соглашением. По словам главы внешнеполитического ведомства страны Буяра Османи, этот документ «охватывает учреждения, получающие государственные деньги», а «Федерация футбола Македонии — это независимая и некоммерческая организация, зарегистрированная в центральном реестре как НОО и не получающая государственных денег».

Отметим, что команда Северной Македонии в этом году впервые выступает на европейском футбольном чемпионате в группе С, где также играет сборная Украины. Свой первый поединок она провела в Бухаресте против Австрии, проиграв со счетом 1:3.

В тему: 19 января 2019 года депутаты парламента Македонии большинством голосов приняли законопроект об изменении названия страны на «Республика Северная Македония». Таким образом македонцы удовлетворили претензии Греции, в составе которой есть область с аналогичным названием. Это блокировало интеграцию Македонии в Евросоюз и НАТО.

Напомним: 9 июня 2021 года РФС обратился в УЕФА с призывом запретить новую форму сборной Украины по футболу из-за изображения Крыма в составе Украины и надписи «Героям слава» на воротничке.

На следующий день УЕФА обязал наших футболистов убрать с формы надпись «Героям слава».