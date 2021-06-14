Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина достойно проиграла в стартовом матче Евро-2020

Украина достойно проиграла в стартовом матче Евро-2020

Александр Панько
14.06.21 00:17
215
Украина достойно проиграла в стартовом матче Евро-2020

Главное: Украинские футболисты со счетом 3:2 проиграли Нидерландам в стартовом матче Чемпионата Европы. По ходу матча наша сборная проигрывала со счетом 2:0 и сумела отыграться, однако на последних минутах пропустила решающий матч.

Детали: Сборная Украины по футболу уступила команде из Нидерландов в матче первого тура группового турнира Чемпионата Европы. Как сообщает корреспондент «Фразы», игра в Амстердаме завершилась со счетом 3:2.

Отметим, что украинцы во втором тайме сумели отыграть два мяча в течении четырех минут. Отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Однако на 85 минуте Дензел Дюмфрис в третий раз вывел свою команду вперед и отыграться наша сборная уже не смогла.

В другом матче нашей группы сборная Австрии обыграла Северную Македонию со счетом 3:1. Игра прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте.

Голами у Австрии отметились Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович. В составе Северной Македонии отличился Горан Пандев.

Таким образом, Украина после первого тура занимает третью строчку в группе С, не набрав очков.

В тему: 11 июня 2021 года в Риме начался 16-й Чемпионат Европы по футболу 2020 года, перенесенный на год из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Впервые в истории он проходит пройдет в 11 странах Европы

Тэги: Украина, футбол, Австрия, Нидерланды, Андрей Ярмоленко, спорт, Бухарест, Евро-2020, Северная Македония, Евро-2021, Роман Яремчук

Комментарии

Статьи

12.06.21 10:01

Книги о черном золоте. Часть 1 (жирная, грязная и продажная)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Земля, недвижимость и люди: Кабмин приготовил для украинцев налоговые сюрпризы
11.06.21 16:49

Земля, недвижимость и люди: Кабмин приготовил для украинцев налоговые сюрпризы

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.06.21 17:59

В РПЦ назвали смену пола дорогостоящим обманом, калечащим людей
13.06.21 17:08

Предстоятель УПЦ рассказал, почему появляются ереси и расколы
13.06.21 15:20

Священник УПЦ рассказал о трех прощальных заповедях апостола Павла
13.06.21 14:40

Митрополит УПЦ рассказал о духовной пользе испытаний
13.06.21 14:03

В УПЦ новый епископ – Константиновский
13.06.21 13:28

Британцы придумали оригинальный способ спасать климат
13.06.21 11:02

Ученые подсчитали, сколько весят все коронавирусы, вызвавшие пандемию в мире
13.06.21 09:41

Стало известно, на сколько упал уровень образования в Украине из-за «дистанционки»
13.06.21 00:01

Канада выбросит сотни тысяч доз вакцины от COVID-19
12.06.21 20:38

Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020
13.06.21 09:41

Стало известно, на сколько упал уровень образования в Украине из-за «дистанционки»
12.06.21 20:38

Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020
12.06.21 20:18

Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
12.06.21 11:10

Ученые сообщили о новых опасных последствиях коронавируса
12.06.21 10:00

Стало известно, на когда запланирована встреча Зеленского и Байдена
12.06.21 09:37

Количество Центров вакцинации от коронавируса в Украине на этих выходных увеличилось вчетверо
11.06.21 23:58

Трижды уникальный Чемпионат Европы по футболу стартовал с красочного шоу в Риме
11.06.21 20:57

Суперкомпьютер назвал победителя Чемпионата Европы по футболу
11.06.21 18:59

Главные новости за 11 июня 2021 года
11.06.21 16:04

Стало известно, почему украинцы в регионах не могут вакцинироваться от коронавируса
10.06.21 19:42

Задержанную банду наркоторговцев-рецидивистов на Киевщине, возможно, курировал Костя Калоша (Константин Бедовой), - СМИ
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
10.06.21 22:56

В Киеве задержали научную сотрудницу, хранившую дома в холодильнике штаммы опасной болезни
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
07.06.21 17:02

Стали известны подробности нападения на митрополита УПЦ в Виннице
07.06.21 16:03

Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
07.06.21 14:20

В КДА издали богословский терминологический советник
07.06.21 16:31

Международные резервы Украины резко сократились – названа причина
Фото и Видео
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
Трижды уникальный Чемпионат Европы по футболу стартовал с красочного шоу в Риме
Трижды уникальный Чемпионат Европы по футболу стартовал с красочного шоу в Риме
Во Львовской области священник торговал оружием
Во Львовской области священник торговал оружием
На Харьковщине мощный ливень полностью смыл асфальт
На Харьковщине мощный ливень полностью смыл асфальт
Появилось видео Земли во время солнечного затмения
Появилось видео Земли во время солнечного затмения
Боевики не выпускают детей из ОРДЛО в Украину
Боевики не выпускают детей из ОРДЛО в Украину
Появилось видео, как в Киеве девушка попала под трамвай
Появилось видео, как в Киеве девушка попала под трамвай
На Красной площади в Москве мужчина выстрелил себе в голову
На Красной площади в Москве мужчина выстрелил себе в голову
У Зеленского высказали все, что думают о решении УЕФА по новой форме сборной Украины
У Зеленского высказали все, что думают о решении УЕФА по новой форме сборной Украины
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.