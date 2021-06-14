Украина достойно проиграла в стартовом матче Евро-2020

Главное: Украинские футболисты со счетом 3:2 проиграли Нидерландам в стартовом матче Чемпионата Европы. По ходу матча наша сборная проигрывала со счетом 2:0 и сумела отыграться, однако на последних минутах пропустила решающий матч.

Детали: Сборная Украины по футболу уступила команде из Нидерландов в матче первого тура группового турнира Чемпионата Европы. Как сообщает корреспондент «Фразы», игра в Амстердаме завершилась со счетом 3:2.

Отметим, что украинцы во втором тайме сумели отыграть два мяча в течении четырех минут. Отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Однако на 85 минуте Дензел Дюмфрис в третий раз вывел свою команду вперед и отыграться наша сборная уже не смогла.

В другом матче нашей группы сборная Австрии обыграла Северную Македонию со счетом 3:1. Игра прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте.

Голами у Австрии отметились Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович. В составе Северной Македонии отличился Горан Пандев.

Таким образом, Украина после первого тура занимает третью строчку в группе С, не набрав очков.

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