Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020

Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020

Александр Панько
12.06.21 20:38
542
Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020

Главное: По мнению врача сборной Украины по футболу, причиной потери сознания полузащитником сборной Дании на матче Евро-2020 против Финляндии, стала острая сердечная недостаточность.

Детали: Врач сборной Украины по футболу Вячеслав Попов убежден, что причиной инцидента, произошедшего в матче между сборными Дании и Финляндии на Чемпионате Европы по футболу, стала острая коронарная недостаточность с остановкой сердца у полузащитника датчан Кристиана Эриксена. Как сообщает корреспондент «Фразы», в эфире телеканала «Футбол1» он объяснил свое мнение отсутствием каких-либо видимых нагрузок и противоборств во время падения и тем, что врачи на поле на протяжении нескольких минут применяли дефибрилляцию.

Причиной остановки сердца, по мнению эксперта, могло стать варикозное расширение вен, которое часто можно встретить у профессиональных футболистов.

«У футболистов часто бывает варикоз, и возможно на большой нагрузке этот тромб ушел с ног или бедра и возникает эмболия, которая приводит к мгновенной смерти или остановке сердца», — заявил Попов.

На данный момент, по данным журналистов телеканала, Кристиан Эриксен жив и может самостоятельно дышать.

В тему: В ходе матча первого тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии 12 июня 2021 года атакующий полузащитник Дании Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание.

Тэги: футбол, происшествие, Финляндия, спорт, падение, Дания, Евро-2020, Евро-2021, Кристиан Эриксен

Комментарии

Статьи

12.06.21 10:01

Книги о черном золоте. Часть 1 (жирная, грязная и продажная)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Земля, недвижимость и люди: Кабмин приготовил для украинцев налоговые сюрпризы
11.06.21 16:49

Земля, недвижимость и люди: Кабмин приготовил для украинцев налоговые сюрпризы

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.06.21 20:18

Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
12.06.21 17:45

Патриарх Кирилл рассказал, как изменятся тела людей после Второго пришествия
12.06.21 17:15

В УПЦ объяснили, почему Церковь всегда будет против ЛГБТ
12.06.21 16:25

Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться грустить
12.06.21 16:02

Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека
12.06.21 15:43

Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие
12.06.21 15:10

В Ирпене произошло кровавое ДТП с участием маршрутки
12.06.21 15:03

В поезде на Киев упал с полки и умер человек
12.06.21 14:59

В честь 800-летия Александра Невского его мощи побывают в 80-ти городах России и Белоруссии
12.06.21 14:36

На Житомирщине и Ровенщине освящен новый храм и престол УПЦ
12.06.21 20:18

Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
12.06.21 11:10

Ученые сообщили о новых опасных последствиях коронавируса
12.06.21 10:00

Стало известно, на когда запланирована встреча Зеленского и Байдена
12.06.21 09:37

Количество Центров вакцинации от коронавируса в Украине на этих выходных увеличилось вчетверо
11.06.21 23:58

Трижды уникальный Чемпионат Европы по футболу стартовал с красочного шоу в Риме
11.06.21 20:57

Суперкомпьютер назвал победителя Чемпионата Европы по футболу
11.06.21 18:59

Главные новости за 11 июня 2021 года
11.06.21 16:04

Стало известно, почему украинцы в регионах не могут вакцинироваться от коронавируса
11.06.21 13:42

Правила вакцинации от коронавируса в киевском МВЦ изменили
11.06.21 11:33

Вся Украина по-прежнему остается «зеленой»
10.06.21 19:42

Задержанную банду наркоторговцев-рецидивистов на Киевщине, возможно, курировал Костя Калоша (Константин Бедовой), - СМИ
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
07.06.21 17:02

Стали известны подробности нападения на митрополита УПЦ в Виннице
07.06.21 16:03

Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
07.06.21 14:20

В КДА издали богословский терминологический советник
10.06.21 22:56

В Киеве задержали научную сотрудницу, хранившую дома в холодильнике штаммы опасной болезни
07.06.21 16:31

Международные резервы Украины резко сократились – названа причина
Фото и Видео
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте
Трижды уникальный Чемпионат Европы по футболу стартовал с красочного шоу в Риме
Трижды уникальный Чемпионат Европы по футболу стартовал с красочного шоу в Риме
Во Львовской области священник торговал оружием
Во Львовской области священник торговал оружием
На Харьковщине мощный ливень полностью смыл асфальт
На Харьковщине мощный ливень полностью смыл асфальт
Появилось видео Земли во время солнечного затмения
Появилось видео Земли во время солнечного затмения
Боевики не выпускают детей из ОРДЛО в Украину
Боевики не выпускают детей из ОРДЛО в Украину
Появилось видео, как в Киеве девушка попала под трамвай
Появилось видео, как в Киеве девушка попала под трамвай
На Красной площади в Москве мужчина выстрелил себе в голову
На Красной площади в Москве мужчина выстрелил себе в голову
У Зеленского высказали все, что думают о решении УЕФА по новой форме сборной Украины
У Зеленского высказали все, что думают о решении УЕФА по новой форме сборной Украины
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.