Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020

Главное: По мнению врача сборной Украины по футболу, причиной потери сознания полузащитником сборной Дании на матче Евро-2020 против Финляндии, стала острая сердечная недостаточность.

Детали: Врач сборной Украины по футболу Вячеслав Попов убежден, что причиной инцидента, произошедшего в матче между сборными Дании и Финляндии на Чемпионате Европы по футболу, стала острая коронарная недостаточность с остановкой сердца у полузащитника датчан Кристиана Эриксена. Как сообщает корреспондент «Фразы», в эфире телеканала «Футбол1» он объяснил свое мнение отсутствием каких-либо видимых нагрузок и противоборств во время падения и тем, что врачи на поле на протяжении нескольких минут применяли дефибрилляцию.

Причиной остановки сердца, по мнению эксперта, могло стать варикозное расширение вен, которое часто можно встретить у профессиональных футболистов.

«У футболистов часто бывает варикоз, и возможно на большой нагрузке этот тромб ушел с ног или бедра и возникает эмболия, которая приводит к мгновенной смерти или остановке сердца», — заявил Попов.

На данный момент, по данным журналистов телеканала, Кристиан Эриксен жив и может самостоятельно дышать.

В тему: В ходе матча первого тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии 12 июня 2021 года атакующий полузащитник Дании Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание.