Львовским болельщикам обещают приятный бонус за каждый гол бельгийцев сборной России

Главное: Посетителей львовской фан-зоны Lviv Fan Festival бесплатно угостят пивом за каждый гол сборной Бельгии в ворота России в матче команд на чемпионате Европы.

Детали: Организаторы фан-зоны Чемпионата Европы по футболу во Львове Lviv Fan Festival обещают бесплатно угощать пивом посетителей за каждый гол сборной Бельгии, забитый в ворота России. Как сообщается на официальной странице мероприятия в Instagram, всего в рамках акции планируется разлить до 100 бокалов пенного напитка.

Все пришедшие смогут посмотреть футбол и выпить за здоровье полузащитника и форварда бельгийцев Кевина де Брейне и Ромелу Лукаку.

Матч между сборными командами Бельгии и России состоится сегодня, 12 июня. Начало в 22 часа.

Отметим, что в соцсетях также распространяется фотография анонса одного из заведений общественной питания, где сборная России по футболу в том же матче называется «Оккупантами».

В тему: 11 июня 2021 года с матча между сборными Италии и Турции в Риме начался перенесенный на год Чемпионат Европы по футболу.