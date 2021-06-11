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Новости > Названы условия для открытия пляжного сезона в Киеве

Названы условия для открытия пляжного сезона в Киеве

Александр Панько
11.06.21 13:18
131
Названы условия для открытия пляжного сезона в Киеве

Главное: Киев готов открыть пляжный сезон. Но для этого должно потеплеть.

Детали: Когда в Киеве откроется пляжный сезон? Условия на брифинге назвал мэр города Виталий Кличко.

Градоначальник сообщил, что пляжи не открываются потому, что температура воды в Днепре на данный момент ниже 17 градусов.

По его словам, сезон начнется, когда температура воды будет выше этой отметке.

Виталий Кличко сказал: «Официально сезон не стартовал, поскольку температура воды в Днепре пока холодная».

Отмечается, что на данный момент четырнадцать коммунальных пляжей готовы для принятия желающих отдохнуть.

На пляжах обустроены раздевалки, пункты спасателей, общественные уборные.

Всего в мэрии прописали восемнадцать зон отдыха у воды, но пока купаться там не рекомендуется из-за холода.

Кроме этого чиновник отметил, что девять муниципальных пляжей в этом году претендуют на получение международного экологического отличия «Голубой флаг».

В тему: Синоптики рассказали, где на следующей неделе продолжат идти грозовые дожди.

Тэги: Киев, общество, Днепр, пляжный сезон, погодные условия, новости Украины

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