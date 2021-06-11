Хакеры взломали легендарную футбольную игру

Главное: Хакеры взломали компьютерную игру FIFA-21. Они украли исходный код.

Детали: Хакеры атаковали популярную компьютерную игру FIFA-21. Как сообщают ее разработчики Electronic Arts, преступники украли ее исходный код.

При этом, как подчеркивают создатели «игрушки», злоумышленники не сумели получить доступ к данным о людях, которые являются пользователями их продукта.

В компании говорят: «Мы расследуем случившиеся вторжение в нашу сеть. Неизвестные украли ограниченный объем исходного кода игры и связанных инструментов».

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