Названа сотня самых дорогих футболистов грядущего чемпионата Европы

Главное: Названы топ-100 самых дорогих футболистов Евро-2021. Украинцев в нем нет.

Детали: Портал Transfermarkt опубликовал сотню самых дорогих футболистов чемпионата Европы. Отметим, что украинцы в него не попали.

Первая десятка выглядит следующим образом: Килиан Мбаппе (Франция, 160 миллионов евро), Гарри Кейн (Англия, 120 миллионов), Джейдон Санчо (Англия, 100 миллионов), Кевин де Брюйне (Бельгия, 100 миллионов), Ромелу Лукаку (Бельгия, 100 миллионов), Френки де Йонг (Голландия, 90 миллионов), Рахим Стерлинг (Англия, 90 миллионов), Йозуа Киммих (Германия, 90 миллионов), Бруну Фернаншес (Португалия, 90 миллионов) и Маркус Рэшфорд (Англия, 85 миллионов).

Что касается украинцев, то самый дорогой игрок нашей команды Руслан Малиновский занимает 122-е место (30 миллионов).

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