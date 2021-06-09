В Минздраве назвали условие для свободного посещения стран ЕС уже этим летом

Главное: На сегодняшний день позитивность тестирования в Украине соответствует рекомендациям ВОЗ — менее 5%. Это может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года.

Детали: В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом. Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ — менее 5%.

«Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС», — заявил Ляшко.

Министр отметил, что это может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года.

В тему: Министр здравоохранения Виктор Ляшко предлагает продлить карантин в Украине на летний период. А если ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться, его будут усиливать.