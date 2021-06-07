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Новости > Стала известна европейская страна, в которой исчез коронавирус

Стала известна европейская страна, в которой исчез коронавирус

Агата Кловская
07.06.21 14:03
1036
Стала известна европейская страна, в которой исчез коронавирус

Главное: На Мальте почти победили коронавирус. Тут не зафиксировали ни одного случая заразы за сутки.

Детали: Власти Мальты рапортуют, что в стране «исчез» COVID-19. Об этом поведал местный министр здравоохранения Крис Фирн.

По словам чиновника, за последние сутки на Мальте не зарегистрировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Он поведал: «Сегодня первый день с нулевым числом случаев с прошлого лета. Очень важно, чтобы мы сохраняли дисциплину и ответственность».

Стоит добавить, что «нулевой» прирост был зафиксирован на Мальте 25 июля 2020 года.

Такой успех в борьбе с заразой связывают с формированием в стране так называемого коллективного иммунитета, достичь которого удалось благодаря массовой вакцинации.

С начала пандемии тут заболели 30 571 человек, а умерли 419 людей.

В тему: Названо еще одно опасное последствие коронавируса.

Тэги: мир, Мальта, коронавирус, COVID-19

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