Экс-тренер «Динамо» покинул команду, которую трижды подряд приводил к чемпионству

Главное: Руководство венгерского «Ференцвароша» уведомило о расставании с главным тренером Сергеем Ребровым. Контракт экс-наставника «Динамо» действовал еще год.

Детали: Украинский специалист Сергей Ребров покинул пост главного тренера венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Венгрии.

Ребров возглавил команду в августе 2018 года. За это время «Ференцварош» трижды кряду выиграл чемпионат Венгрии, а также пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Контракт Реброва был действителен еще год.

О желании Реброва покинуть «Ференцварош» было известно давно. Сам Ребров недавно заявил, что имеет конфликто с руководством клуба из-за несогласованных с ним подписаний футболистов в последний год, которые обещали обсуждать.

За последнее время Реброва связывали с АЕКом, «Динамо» Киев, «Тоттенхэмом», «Фенербахче», сборной Украины и другими клубами.

Однако некоторые СМИ активно сватают Реброва в один из клубов ОАЭ.

В тему: В июле минувшего года Ребров отказался вновь возглавить киевское «Динамо».