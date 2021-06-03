На севере Польши обнаружены входы в загадочное нацистское подземелье

Главное: В Польше на месте бывшей штаб-квартиры восточной армии нацистской Германии были обнаружены пять входов в секретную сеть тоннелей. Предполагается, что подземные коридоры могут вести к потерянной Янтарной комнате или другим сокровищам военного времени.

Детали: Пять входов были обнаружены в лесу на северо-востоке Польши, недалеко от Калининграда. Как сообщает Lenta.ru, подземные коммуникации на территории общей площадью около 200 гектаров обнаружили волонтеры и сотрудники музея Второй мировой войны.

Неизведанная система тоннелей описывается исследователями как крупнейшее открытие, когда-либо сделанное в лесном хозяйстве и бункерном комплексе музея поселения Мамерки.

По словам местного работника Бартломея Плебаньчика, «судя по разнесению входов, тоннель имеет длину около 50 метров, но может быть и длиннее».

Некоторые из тоннелей были залиты. Скорее всего это было сделано преднамеренно, чтобы замаскировать ходы. Поэтому, прежде чем исследователи смогут увидеть, что находится в загадочных подземных коридорах, им предстоит трудная задача по очистке проходов.

Плебаньчик предположил, что там можно найти интересные артефакты времен Второй мировой войны, которые немцы хотели спрятать. «Тоннель является частью ранее неизвестной системы подземных коридоров, требующей осторожного проникновения. Возможно, это идеальное место, чтобы спрятать сокровища», — отметил он, добавив, что исследование тоннелей запланировано на вторую половину июня.

Также, по его словам, нельзя исключать и вероятность того, что коридоры ведут к Янтарной комнате.

В тему: В середине 2019 г польские ученые обнаружили ранее неизвестный подземный тоннель в небольшом польском поселении Мамерки, где во времена Второй мировой войны находилась ставка войск Вермахта Мауервальд. Они предположили, что там может находиться и Янтарная комната.

В мае 2021 года польские специалисты объявили о начале исследования места гибели парохода «Карлсруэ», на котором, как предполагается, перевозили Янтарную комнату.

Справка: Янтарная комната — шедевр искусства XVIII века, изначально украшенный исключительно янтарем. Была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, который затем подарил ее российскому императору Петру I. При нем комнату дополнили зеркальными пилястрами, с целью увеличения общей площади.

Бесследно исчезла во время Второй мировой войны.

В 2003 году Янтарная комната была полностью восстановлена к 300-летию Санкт-Петербурга.