Митрополит Лука обсудил с представителями ОБСЕ религиозную ситуацию в Запорожской епархии УПЦ

В Киеве объявленo штормовое предупреждeниe
В Раде сказали, когда Украину накроет очередная волна коронавируса
В Офисе Генпрокурора объяснили, почему полицейские пытают украинцев на допросах
Депутаты поставили пластиковые пакеты вне закона
Найдено эффективное лекарство для лечения тяжелой формы коронавируса
Зеленский предлагает новый формат для урегулирования ситуации в Украине
Россия готовится стянуть к границе с Украиной еще больше войск. В НАТО обещают своих не бросить
Апелляционный суд признал вину Стерненко по двум статьям из трех
Главные новости за 31 мая 2021 года
В самом центре Киева словестный конфликт перерос в стрельбу. Был введен план-перехват