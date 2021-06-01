В первый день лета жители земных полюсов смогут полюбоваться ярким северным сиянием

Главное: Сегодня до Земли долетит облако плазмы, выброшенное Солнцем. таким образом, в первый день лета жители полюсов смогут наблюдать ярчайшее северное сияние.

Детали: 1 июня, Землю накроет облако плазмы, выброшенной Солнцем 28 мая. Как сообщает Lenta.ru, по мнению ученых, это будет самым ярким и быстрым выбросом из атмосферы Солнца, зафиксированным в новом 25-м солнечном цикле.

При этом до Земли долетит лишь периферия облака плазмы. Уточняется, что в первый день лета жители широт, близких к полюсам, смогут наблюдать «хорошее световое шоу».

Кроме того, в этот день могут быть незначительные геомагнитные бури.

В тему: 22 и 23 мая 2021 года на Солнце произошло семнадцать вспышек. Это привело к трехдневной магнитной буре на Земле.