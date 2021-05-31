В России Лукашенко приравняли к «своевольной жене»

Главное: Российский эксперт Владимир Жарихин сравнил руководителя Беларуси Александра Лукашенко со «своевольной женой» после отказа «Белавиа» совершать полеты в оккупированный Минск на фоне европейских санкций.

Детали: Белорусского лидера Александра Лукашенко можно сравнить со «своевольной женой», которая зависит от супруга, но в то же время делает то, что ей хочется. Как сообщает Lenta.ru, так заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал информацию об отказе Минска открыть авиасообщение с оккупированным Крымом.

Политолог подчеркнул, что на требование признать Крым президент Белоруссии попросил «компенсацию всех потерь Минска от этого решения», и добавил, что с Лукашенко стоит «вести диалог жестче».

Он также выделил несколько причин, которые, по его мнению, могли бы повлиять на нынешнее положение соседских стран. Например, эксперт отметил, что России, возможно, выгодно, если Белоруссия и Евросоюз наладят отношения до докризисного периода, но после признания оккупации Крыма это станет невозможным.

Кроме того, в Россию с 2014 года на постоянной основе отправлялись белорусские товары.

«Ну или Лукашенко обладает гипнотическим даром, но это маловероятно, потому что своих сограждан он загипнотизировать не может», — заключил политолог.

В тему: Как сообщали СМИ, ранее гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что на фоне санкций Евросоюза не собирается совершать полеты в оккупированный Россией Крым. По его словам, этому должно предшествовать «политическое признание», после чего «будем смотреть».