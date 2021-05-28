Умерших от коронавируса разрешили хоронить в открытых гробах, лишь бы побыстрее

Главное: Всемирная организация здравоохранения разрешила хоронить умерших от COVID-19 в открытом гробу, но при минимальном контакте с телом. При этом родственникам рекомендуют проводить похороны как можно скорее из-за перегруженности моргов.

Детали: Хоронить умерших от коронавирусной болезни COVID-19 можно в открытом гробу. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на президента Международной ассоциации профессионалов похоронного дела, представителя Украины во Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей Аллу Ландар, при этом следует соблюдать минимальный контакт с телом.

По ее словам, ВОЗ дал рекомендацию всему миру, что тело должно быть закрытым, должны быть минимизированы любые контакты, а также должна быть специальная одежда у врачей, которые готовят тело к погребению.

«Потом ВОЗ начал более детально изучать и позволил уже использовать открытый гроб. Мы можем сейчас хоронить в открытом гробу», — рассказала она, подчеркнув, что «единственное ограничение — это не касаться, не целовать».

«Поэтому сейчас похороны могут проходить в открытом гробу, ограничения экстренности нет, но так как идет чрезвычайная перегруженность в патологических отделениях, родственникам рекомендуют как можно скорее хоронить», — заключила Ландар.

В тему: Как объяснил известный врач Евгений Комаровский, похороны умерших от COVID-19 проводятся в закрытых гробах не из-за того, что они могут заразить живых, а в связи с неумением людей соблюдать карантинные ограничения в процессе похорон.