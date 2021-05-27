«Это равноценно самороспуску»: Пашинян оценил отказ ОДКБ защитить Армению

Главное: Руководитель Армении Никол Пашинян убежден, что посягательство на территорию Армении равносильно нападению на Россию. А если ОДКБ не сможет защитить страну, то «это означает самороспуск организации».

Детали: Исполняющий обязанности премьер-мниистра Армении Никол Пашинян считает невозможным отказ Организации договора о коллективной безопасности или России выполнить свои союзнические обязательства по отношению к республике. Как сообщает «Аспекти», об этом он сказал во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата Тиграна Уриханяна.

Парламентарий спросил, рассматривается ли сценарий, при котором Армения решает предпринять карательные действия в отношении азербайджанских ВС, вторгшихся на ее территорию, и ОДКБ или Россия отказываются помочь Еревану.

«Как такое возможно, чтобы ОДКБ или Россия не выполнили своих обязательств по отношению к Армении? Это означает самороспуск организации. И президент России публично заявлял, а также на рабочих обсуждениях с нами говорил, что граница Армении — „красная линия“ для Российской Федерации», — отметил Пашинян.

И. о. премьер-министра Армении с сожалением констатировал, что Азербайджан нарушил эту «красную линию», но он считает невозможным невыполнение Россией своих договорных обязательств.

Пашинян добавил, что посягательства на территорию Армении равноценны посягательствам на территорию России.

Справка: Азербайджанские военные с 12 мая находятся в районе Черного озера (Сев лич) в Сюникской области Армении, пытаясь закрепиться здесь за счет армянских территорий. Аналогичная ситуация сложилась в направлении села Кут Гегаркуникской области.

За это время состоялось несколько раундов переговоров при посредничестве российской стороны. Противник покинул часть территории, однако полностью пока не спешит уходить. Армения обратилась в ОДКБ и попросила Россию о военной помощи. Армянские военные в то же время взяли под полный контроль пути снабжения азербайджанских войск. Военно-политическое руководство заявляет, что хочет решить проблему мирным путем, но готово задействовать и силовой вариант, если переговоры не приведут к успеху.

Кроме того, 25 мая в результате стрельбы со стороны военнослужащих противника на участке села Верин Шоржа Гегаркуникской области смертельное ранение получил армянский военнослужащий, младший сержант Геворк Хуршудян.

Минобороны Армении распространило в четверг утром заявление о том, что Азербайджан взял в плен 6 военнослужащих на армянской территории.

«Ранним утром 27-го мая шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне в Гегаркуникской области Армении, в охраняемой территории N-ской военной части», — заявляет армянское оборонное ведомство.