Украинское кино получило престижную награду на Берлинском кинофестивале

Главное: Украинский фильм «Стоп-Земля» получил Хрустального медведя Берлинского международного фестиваля.

Детали: Полнометражный игровой фильм украинского режиссера Екатерины Горностай «Стоп-Земля» получил награду за Лучший полнометражный фильм от Юношеского жюри конкурсной программы BerlinaleGeneration 14plus. Как сообщается на официальной странице Украинского института в Facebook, то одна из самых весомых наград фестиваля, и первая для украинского фильма в этой категории.

Отмечается, что 9 и 10 июня, фильм покажут в кинотеатрах Берлина в рамках второй части фестиваля.

В тему: С 3 июня в кинотеатрах Украины покажут самые сексуальные короткометражки последних лет. Показы пройдут в рамках фестиваля эротического кино «Best Erotic Shorts-3».