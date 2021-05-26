В Украине вырастет размер помощи при рождении ребенка

Главное: В Украине размер помощи при рождении ребенка увеличат до 50 тысяч гривен. Произойдет это с 1 января 2022 года.

Детали: Размер помощи при рождении ребенка в Украине вырастет. Произойдет это с 1 января 2022 года.

Такое решение приняло правительство, согласовав проект закона «О государственной помощи семьям с детьми».

При этом планируют ввести ежегодную индексацию.

Сумма выплаты вырастит до 50 тысяч гривен. Данная выплата будет проводиться единовременно в размере 25% общего размера, а остальная сумма будет выплачиваться в течение 36 месяцев равными частями.

Уточняется, что ежегодно запланировано увеличение размера выплат на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.

В Кабинете министров говорят: «Вырастет размер пособия при усыновлении ребенка, поскольку пособие при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка».

Стоит добавить, что размер помощи при рождении ребенка в нашей стране не менялся с 2014 года. Сейчас это 41 280 гривен: 10 320 гривен выдают сразу, а остальные деньги выплачивают в течение 36 месяцев.

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