Стало известно, когда и где Байден встретится с Путиным

Главное: Джо Байден и Владимир Путин должны встретиться в середине июня в Женеве. Стала известна повестка дня встречи.

Детали: Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина скорее всего пройдет в Женеве 15-16 июня. Именно этот город и даты называют источники в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Женева стала последним претендентом на проведение саммита США-РФ на высшем уровне. Они отмечают, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня по завершению первой международной поездки американского лидера после вступления в должность.

В Белом доме отказались прокомментировать окончательный выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.

В Кремле сегодня отметили, что на повестке встречи Байдена и Путина будут стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать повестку нужно после подтверждения факта встречи.

В тему: Названы условия встречи Зеленского и Байдена.