Сербский Патриарх заявил, что для Церкви важно сохранить канонический порядок в Православии

Главное: Сербская Православная Церковь в вопросе кризиса в мировом Православии выбирает сохранение канонического порядка в Церкви, а не «сторону» Русской Православной Церкви или Фанара.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolija.com, об этом сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий.

«Для жизни Церкви крайне важно сохранить ее канонический порядок, то, как Церковь живет и действует в мире...Наша Церковь не выбирала „сторону“ московскую или константинопольскую, или какую-то еще, но всегда оставалась верной каноническому порядку и полной решимости уважать этот порядок и свидетельствовать о нем», — подчеркнул Патриарх Порфирий.

Предстоятель Сербской Церкви заявил, что Церковь нельзя рассматривать, как организацию, находящуюся под влиянием исключительно человеческого фактора, а потому возможен вариант возвращения к канонически правильному состоянию.

«Я придерживаюсь мнения, что вера в существование точки, из которой невозможно вернуться к нормальной церковной жизни, не принимает во внимание тот факт, что Церковь — это не обычная человеческая организация, руководимая разными интересами и находящаяся под влиянием преимущественно человеческого фактора, но есть единая, святая, соборная и апостольская реальность», — отметил Предстоятель Сербской Церкви.

По мнению сербского Патриарха, «с верой в Бога мы не пожалеем о попытках, насколько мы можем видеть, восстановить нарушенный канонический порядок, а также о попытках восстановить евхаристическое единство двух великих и важных патриархатов — Константинополя и Москвы».

Как сообщалось ранее, в Белграде 19 мая делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Антонием (Паканичем) встретилась со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием. Во время встречи речь шла о текущей ситуации в православном мире, о церковной ситуации в Украине, а также о развитии отношений между Украинской и Сербской Православными Церквями.

В тему: Сербская Церковь поддерживает каноническую УПЦ — встреча делегации УПЦ с Патриархом Порфирием.