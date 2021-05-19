В России снимут кино о сражении субмарины и гигантского моллюска

Главное: В России планируют снять фильм о противостоянии субмарины с огромным морским чудовищем — кракеном.

Детали: В России планируется снять картину о противостоянии российской атомной подводной лодки с кракеном, проектом занимается студия «Тритэ» Никиты Михалкова. Об этом сообщил генеральный директор студии Леонид Верещагин в ходе очной защиты национальных фильмов, представленных лидерами отечественного кинопроизводства в Фонд кино с целью получения поддержки.

«Новый проект называется „Кракен“. Речь здесь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана — кракеном. <...> Все драматургические ходы, все, что будет придумываться, для нас должно подчеркивать работу наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг», — сказал Верещагин, сообщает АГН.

Он пояснил, что приступить к съемкам картины планируется через год.

«Мы уже находимся в подготовительном периоде. Снимать мы будем через год. Может быть, это задержится», — отметил Верещагин.