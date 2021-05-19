Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века

В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века

Александра Кудрявцева
19.05.21 18:25
465
В музей Киевских духовных школ передали святыню XІX века

Главное: В Церковно-археологический музей Киевской духовной академии передан в дар старинный антиминс (четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитыми частицами мощей, на котором совершается Таинство Евхаристии — ред.).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, святыня имеет историческую ценность.

Антиминс освящен митрополитом Киевским и Галицким Арсением в 1870 году, во время правления императора Александра II.

Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи собранием такого рода. К началу ХХ века коллекция музея включала материалы от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Предстоятель пожертвовал для экспозиции предметы из своей личной коллекции.

Сегодня, как и с момента создания музея, главным источником пополнения фонда являются пожертвования и подарки от иерархов, духовенства и частных лиц.

Музей расположен в здании Киевской духовной академии и семинарии на территории Киево-Печерской лавры. Вход для посетителей свободный.

В тему: В Мукачево митрополит УПЦ передал богослужебную утварь настоятелям строящихся храмов.

 
Тэги: новости православия, КДАиС

Комментарии

Статьи

19.05.21 09:07

Генеральский бунт глобального кризиса

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Зеленский подвергнется тяжелому и болезненному удару: Путин жестко отреагирует на судилище над Медведчуком
19.05.21 18:15

Зеленский подвергнется тяжелому и болезненному удару: Путин жестко отреагирует на судилище над Медведчуком

Автор: Игорь Вальский, 112ua.tv

Выбор редакции
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Сборная Украины: на Евро через Харьков и Бахрейн
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Товарищ Краснов: Революция в России – дело ближайших десяти лет
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.05.21 20:45

Украинцев предупредили, что жары не будет минимум до конца весны
19.05.21 19:16

На Киевщине назревают средневековые битвы
19.05.21 19:10

В России снимут кино о сражении субмарины и гигантского моллюска
19.05.21 19:00

Главные новости за 19 мая 2021 года
19.05.21 18:33

Дмитрий Дорошенко по поводу расследования Бигуса: я собираюсь обратиться в суд по факту распространения против меня неправдивой информации
19.05.21 18:16

В Сербии митрополит и паломники УПЦ молились о мире в Украине
19.05.21 16:59

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло
19.05.21 16:22

Жертвами ДТП на трассе Киев – Чоп стали два человека
19.05.21 16:01

Митрополит Антоний назвал причины детской и подростковой жестокости
19.05.21 15:59

Сценаристка обвинила постановщиков украинского номера для «Евровидения» в плагиате
19.05.21 19:00

Главные новости за 19 мая 2021 года
19.05.21 16:59

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло
19.05.21 15:59

Сценаристка обвинила постановщиков украинского номера для «Евровидения» в плагиате
19.05.21 14:59

Кабмин одобрил «ласковую украинизацию» Украины
19.05.21 09:24

Украина добилась сразу двух исторических результатов на «Евровидении»
19.05.21 08:59

COVID-19 в Украине: люди продолжают умирать сотнями
18.05.21 19:01

Главные новости за 18 мая 2021 года
18.05.21 18:27

Депутаты на внеочередном заседании уволили сразу троих министров
18.05.21 14:33

В СБУ рассказали, что делали в доме у Кличко
18.05.21 10:20

К дому Кличко пришли вооруженные люди. Он утверждает, что это к соседям
15.05.21 16:47

Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году
14.05.21 09:28

Ученые обнаружили в океане кое-что загадочное
13.05.21 18:23

МТБ БАНК и Concorde Capital получили заявки на приобретение более 70% акций НК «Верес»
14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения
16.05.21 00:43

Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны
15.05.21 21:10

В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения
13.05.21 15:31

Аэропорт «Киев» планируют надолго закрыть
17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью
12.05.21 20:54

Озвучены симптомы постковидного синдрома
15.05.21 20:55

В Международный день семьи в УПЦ молились о мире и благополучии в семьях
Фото и Видео
Google представил крупнейшее обновление Android в истории
Google представил крупнейшее обновление Android в истории
Google представил крупнейшее обновление Android в истории
Google представил крупнейшее обновление Android в истории
В Антарктиде откололся айсберг-гигант
В Антарктиде откололся айсберг-гигант
В украинский прокат выйдет классическая лента «Пролетая над гнездом кукушки»
В украинский прокат выйдет классическая лента «Пролетая над гнездом кукушки»
Опубликовано видео, как мужчина с ножом напал на пожарную часть в Севастополе
Опубликовано видео, как мужчина с ножом напал на пожарную часть в Севастополе
В Беларуси военный самолет врезался в здание
В Беларуси военный самолет врезался в здание
Появилось видео, как молния поразила Исаакиевский собор
Появилось видео, как молния поразила Исаакиевский собор
«Обычная весенняя история»: девушка едва не лишила парня достоинства в туалете ресторана на Позняках
«Обычная весенняя история»: девушка едва не лишила парня достоинства в туалете ресторана на Позняках
Появилось видео разрушительного урагана в Индии, который унес десятки жизней
Появилось видео разрушительного урагана в Индии, который унес десятки жизней
Украина добилась сразу двух исторических результатов на «Евровидении»
Украина добилась сразу двух исторических результатов на «Евровидении»
В Киеве появился уникальный мурал
В Киеве появился уникальный мурал
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.