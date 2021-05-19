Для пресс-конференции Зеленского выбрали необычное место

Главное: Пресс-конференция Владимира Зеленского стартует завтра в 12-00. Местом выбрали предприятие «Антонов».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский готовится провести большую пресс-конференцию. В его офисе сообщили подробности.

Так, местом для общения с журналистами выбрали государственное предприятие «Антонов» (улица Академика Туполева, 1).

Информируется, что встреча главы государства со СМИ стартует в 12-00, в четверг, 20 мая.

Журналистов будут запускать на территорию завода с 10-30.

Получить аккредитацию можно сегодня – до 15-00.

Ожидается, что пресс-конференция будет транслироваться онлайн в социальных сетях, а также на официальных страницах ОП на двух языках – украинском и английском.

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